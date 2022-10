POL-FR: Unfallflucht

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Hinterzarten;] Am 06.10.22, gegen 18:25 Uhr, befuhr eine 19-jähriger Motorradfahrer die B31 von Donaueschingen kommend in Richtung Freiburg. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr dieser auf einen verkehrsbedingt vor ihm bremsenden Pkw auf. Durch die Kollision zog sich der Unfallverursacher glücklicher Weise nur leichte Verletzungen zu, so dass eine ärztliche ...

mehr