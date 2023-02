Polizei Hagen

POL-HA: Stark angetrunken zur Ex-Frau mit dem Auto gefahren

Hagen-Boele (ots)

Mittwoch (08.02.2023) um etwa 18.20 Uhr rief eine Frau aus Boele die Polizei und gab an, dass ihr Ex-Mann vor der Tür stehe und randaliere. Er sei alkoholisiert und vermutlich mit dem Auto zu ihr gefahren. Als Polizisten an der Wohnanschrift eintrafen, stand der Audi des 48-Jährigen vor einer Einfahrt gegenüber dem Haus der Frau. Die Motorhaube war noch warm, das Fahrzeug aufgeschlossen und die vordere Innenraumbeleuchtung eingeschaltet. Ein Zeuge gab an gesehen zu haben, dass der Hagener mit seinem Audi vorgefahren war. Die Beamten trafen den 48-Jährigen auf der Terrasse an. Er roch stark nach Alkohol und stritt ab, mit dem Audi gefahren zu sein. Er sei zu Fuß gekommen. Die Frage, ob eine andere Person sein Auto gefahren habe, verneinte er. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 3,2 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

