POL-HA: Einbrecher gerät in Verkehrskontrolle und flüchtet zu Fuß - Hubschrauber und Diensthund zur Fahndung eingesetzt

Hagen-Lennetal (ots)

In der Nacht von Mittwoch (08.02.2023) auf Donnertag brach ein bislang unbekannter Täter in das Gebäude eines Betriebsgeländes im Lennetal ein und flüchtete, als Polizeibeamte ihn anschließend kontrollieren wollten. Gegen 02.20 Uhr wurden die Beamten auf den silbernen VW des Mannes aufmerksam, der an einer roten Ampel auf der Haßleyer Straße in Richtung Feithstraße stand. Sie beschlossen, das Auto im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anzuhalten und wendeten dazu den Streifenwagen. Als der Fahrer des VW dies erkannte, fuhr er trotz der Rotlicht zeigenden Ampel los und bog nach rechts in die Eppenhauser Straße ab. Nach wenigen Metern stellte er den PKW auf dem Gehweg ab und flüchtete zu Fuß vor den Polizisten. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung war neben einem Diensthund auch ein Hubschrauber eingesetzt. Sie verlief ohne Erfolg. In dem Auto des Mannes fanden die Beamten Buntmetall und Werkzeug. Aufschriften auf den Werkzeugkoffern gaben Hinweise auf das Betriebsgelände im Lennetal. Als die Beamten dieses anschließend aufsuchten, erkannten sie dort aufgehebelte Türen und Fenster. Ein Mitarbeiter bestätigte das Fehlen des Buntmetalls und des Werkzeugs. Den silbernen VW stellten die Polizisten sicher. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (sen)

