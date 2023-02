Polizei Hagen

POL-HA: Frau wird bei der Fahrt schwarz vor Augen - Zusammenstoß mit geparktem Transporter

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Preußer Straße kam eine Frau Mittwoch (08.02.) nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Transporter zusammen. Gegen 10 Uhr fuhr die 62-Jährige mit einem BMW in Richtung Haspe. Die Hagenerin schilderte den Polizisten bei der Unfallaufnahme, dass ihr während der Fahrt "schwarz" vor Augen wurde - sie sie deshalb von der Spur abgekommen und in den VW gefahren. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. (arn)

