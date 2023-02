Polizei Hagen

POL-HA: 21 Elektrogeräte bei Gauner sichergestellt - 28-Jähriger festgenommen

Hagen (ots)

Am Montag, 06.02.2023, meldete sich ein Geschädigter aus dem südlichen Rheinland-Pfalz, dessen Smartphone am Sonntag (05.02.2023) in Dortmund entwendet wurde. Er verständigte die Hagener Polizei, als er sein Gerät in der kreisfreien Stadt orten konnte.

Die Gegend war den Ermittlern bekannt, da erst Ende November bei einem 28-Jährigen zirka 70 Elektrogeräte sichergestellt werden konnten. Bei ihm konnten am Montagnachmittag bei einer Durchsuchung durch die Hagener Kriminalpolizei neben dem georteten Smartphone noch weitere 21 IT-Geräte sichergestellt werden.

Bisher gelang bereits eine Zuordnung von 13 Gegenständen (Smartphones, Tablets und Laptops) zu verschiedenen Straftaten. Darunter befand sich auch ein Handy, welches ebenfalls erst am 05.02.2023 in Düsseldorf entwendet wurde. Auch ein in Österreich wohnhafter Eigentümer zeigte sich glücklich, als er sein Gerät auf der hiesigen Polizeidienststelle orten konnte. Die Aushändigung der zugeordneten Gegenstände an die ermittelten Geschädigten ist nun in Arbeit.

Gegen den der gewerbsmäßigen Hehlerei beschuldigten 28-Jährigen wurde am 07.02.2023 Haftbefehl erlassen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell