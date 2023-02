Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch auf Emst - Täter fliehen mit weißem PKW

Hagen-Emst (ots)

Am Dienstag, 07.02.2023, stand ein 70-Jähriger gegen 19:20 Uhr auf seinem Balkon in der Straße In der Senke, um eine Zigarette zu rauchen. Aus einer Nachbarwohnung im Erdgeschoss konnte er merkwürdige Geräusche wahrnehmen. Kurz darauf liefen drei dunkel gekleidete Gestalten aus dem Gebäude und sprangen über das Zauntor. Die mutmaßliche Tatbeute hatten die Einbrecher in ein weißes Tuch eingewickelt. Sie liefen die Straße hinab und stiegen in einen weißen PKW, mit welchem sie flohen. Eine Fahndung nach diesem verlief negativ. Die Kripo sicherte Spuren vor Ort und sucht jetzt nach Zeugen, die weitere Hinweise zum Täterfahrzeug geben können. Diese werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

