POL-HA: Nach Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Ein 19-Jähriger störte Dienstagnacht (07.02.) in der Springmannstraße stark alkoholisiert die Nachtruhe. Polizisten trafen den Hagener gegen 2.30 Uhr an. Auf mehrfache Nachfrage, was zuvor vorgefallen sei, wollte er keine Auskunft geben. Der Mann wirkte örtlich desorientiert, machte den gesamten Einsatz über wirre Angaben und hatte keine Ausweisdokumente bei sich. Er gab an, bei einem Bekannten unterzukommen zurzeit, kam der Aufforderung zu diesem nach Hause zu gehen, um die Nachtruhe nicht weiter zu stören, jedoch nicht nach. Der besagte Bekannte konnte telefonisch erreicht werden. Er machte ebenfalls einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten, gab aber an, den 19-Jährigen abholen zu wollen. Die Einsatzkräfte warteten mit dem Mann auf den Bekannten, der jedoch nicht kam. Der Aufforderung diesen erneut zu kontaktieren, kam der 19-Jährige nicht nach. Stattdessen warf er sein Mobiltelefon auf den Boden, zerriss sein Hemd und legte sich auf den Bordstein. Als er sich schließlich fußläufig entfernen wollte, stellte er sich provokant vor den linken Radkasten des Streifenwagens, um diesen an der Fahrt zu hindern. Die Polizisten nahmen ihn zwecks Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten und zum Schutz seiner Person in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. (arn)

