Polizei Hagen

POL-HA: 86-Jähriger verscheucht Einbrecher auf frischer Tat

Hagen-Dahl (ots)

Am Montag, 06.02.2023, hielt sich ein 86-Jähriger in seinem Wohnzimmer im Erdgeschoss eines Hauses der Straße Markland auf. Es war fast 19 Uhr und der Hagener hatte das Licht bereits ausgeschaltet, als er Geräusche an der Terrassentür wahrnahm. Mit eingeschalteter Taschenlampe näherte sich der 86-Jährige der dunkel gekleideten und zirka 1,90 m großen Gestalt, die sich an der Tür zu schaffen machte. Der Einbrecher bemerkte den Hagener und floh mit einer weiteren Person in die Dunkelheit. Die hinzugerufenen Polizisten sicherten mehrere Hebelmarken an der Tür und übergaben den Fall vor Ort an die Kriminalpolizei. (hir)

