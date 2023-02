Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Autofahrerin

Hagen-Mitte (ots)

Eine 25-jährige Autofahrerin wurde am Montagmorgen (06.02.2023) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Gegen 07.10 Uhr fuhr die Herdeckerin mit ihrem grauen Seat über den Märkischen Ring in Richtung Badstraße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, konnte ein hinter ihr fahrender 57-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zur Kollision zwischen seinem schwarzen BMW und dem Seat der 25-Jährigen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt, verzichtete aber auf eine rettungsdienstliche Behandlung an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

