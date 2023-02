Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb mit offenem Haftbefehl angetroffen

Hagen-Mitte (ots)

In der Innenstadt beging ein 41-Jähriger, der per Haftbefehl gesucht wurde, am Montag (06.02.) mehrere Ladendiebstähle. Gegen 19.30 Uhr verständigte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes die Polizei, nachdem er sah, wie der Mann drei Parfüms einsteckte und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen wollte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht wird und nahmen ihn fest. Er hatte neben den entwendeten Parfüms auch diverse Ware aus einem in der Elberfelder Straße ansässigen Bekleidungsgeschäft bei sich. Die Kleidungsstücke und eine Handtasche waren größtenteils mit Etiketten versehen. Nachdem der 41-Jährige in das Polizeigewahrsam gebracht wurde zeigte sich zudem, dass er eine weitere Jeanshose mit Etikett unter seiner eigenen Hose trug. Strafanzeigen wurden gefertigt. (arn)

