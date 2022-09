Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Schule

Weimar (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes machten sich Unbekannte an der Fassade der Klosterbergschule in Bad Berka zu schaffen. Mittels goldener und weißer Sprühfarbe wurden mehrere sog. Tags an die Wand der Schule und die eines Schuppens gesprüht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es bis zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht.

