Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radler kollidieren miteinander

Weimar (ots)

Auf dem Radweg zwischen dem Kreisverkehr Schöndorf und dem Ortsteil Altschöndorf stießen gestern Nachmittag zwei Radfahrer zusammen. Während ein 37-jähriger Weimarer mit seinem Lastenrad in Richtung Altschöndorf unterwegs war, kam ihm aus entgegengesetzter Richtung ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad entgegen. In einer leicht verlaufenden Kurve sahen sich beide Beteiligte zu spät und kollidierten trotz Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver miteinander. In der Folge stürzte das Mädchen und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Rädern entstand Sachschaden.

