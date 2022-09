LPI-J: Zeugen nach Einbruch gesucht

Jena (ots) - In den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Schomerusstraße versuchten bereits am Freitag, dem 09.09.22 Unbekannte einzusteigen. Hierbei wurden 2 Kellerverschläge gewaltsam geöffnet, der Beuteschaden konnte noch nicht benannt werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Jena unter der Telefonnummer 03641-810 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Inspektionsdienst Jena Telefon: 03641 811123 E-Mail: ...

