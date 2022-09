LPI-J: Keller aufgebrochen

Apolda (ots) - Am 11.09.2022 wurde der Polizei in Apolda ein Einbruch in ein Wohn - und Geschäftshaus in der Karl-August-Straße in Apolda gemeldet. Unbekannte Täter zerstörten eine am Gebäude angebrachte Metallkette samt Vorhängeschloss und hebelten zwei Hauseingangstüren zum Geschäftstrakt und zum Wohntrakt auf. Im Gebäude wurden die Heizkörper abmontiert und die Kupferrohre für die Heizungsanlage entwendet. ...

