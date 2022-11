POL-WHV: Einbruchdiebstahl in einen Personenkraftwagen

Bockhorn (ots) - Am frühen Dienstagmorgen geriet ein Fahrzeugführer aus Bockhorn, welcher mit seinem Kleinkraftrad, auf der Steinhauser Straße unterwegs war, alleinbeteiligt auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und kam schließlich zu Fall. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / ...

