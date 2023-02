Polizei Hagen

POL-HA: Wer hat den "Streetbuddy" mitgenommen? - Diebstahl in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits vor einiger Zeit stellte ein 43-jähriger Hagener in der Taubenstraße sogenannte "Streetbuddys" zum Schutz seiner Kinder auf. Die Kunststofffiguren ähneln kleinen Männlein, die Verkehrsteilnehmer zum langsamen Fahren animieren sollen. Bereits am 30. Januar fuhr gegen 8 Uhr ein orangefarbener Sprinter mit getönten Scheiben vor die Laterne, an welcher der "Streetbuddy" befestigt war. Ein Mann in Warnkleidung schnitt die mit einem Kabel befestigte Figur von dem Laternenmast ab und nahm sie mit. Dies wurde von einer Videokamera aufgenommen. Der Hagener brachte den Fall am Montag zu Anzeige. Die Kripo fragt: Wer kann etwas zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dem Mann sagen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

