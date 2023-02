Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Altstadt: Graffiti's gesprüht - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sprühten bislang ein oder mehrere unbekannte Täter verschiedene Schriftzüge und Bilder im Bereich der Wohnhäuser und Garagen in der Altstadt. Unter anderem in der Bussemergasse, Lauerstraße und auch in der Unteren Straße. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, unter Tel.: 06221 18570

