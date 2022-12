POL-GI: Glätteunfälle im Landkreis gehen glimpflich aus + Mit über zwei Promille unterwegs + Fand in der Westanlage ein Autorennen statt? + Weihnachtsbäume und Stromaggregat gestohlen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Gießen vom 19.12.2023

Glätteunfälle gehen glimpflich aus

Kreis Gießen/Gießen: Die Wetterdienste hatten bereits seit Sonntag (18.12.) vor überfriedendem Regen auf gefrorenen Böden im Laufe des Montags (19.12.) hingewiesen. Bis um die Mittagszeit (19.12.) gingen bei der Polizei etwa 30 Meldungen zu Glatteisunfällen ein. Verletzte waren bis dahin glücklicherweise nicht zu beklagen. Es blieb bei Sachschäden. Rund die Hälfte der Unfälle trug sich im Stadtgebiet Gießen zu. So etwa gegen 9.50 Uhr im Schwimmbadweg im Ortsteil Lützellinden. Hier geriet ein blauer Mercedes auf der winterglatten Straße nach links von der Fahrbahn ab. Der 55-Jährige Fahrer aus dem Wetteraukreis blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden an den Felgen in Höhe von ca. 1000 Euro. Zum Zusammenstoß auf vereister Fahrbahn kam es gegen 10.30 Uhr auch im Eichenröder Weg. Hier stießen ein VW Golf und ein Citroen Berlingo auf dem auf der Straße überfrorenen Niederschlag zusammen. Ein drittes Fahrzeug fuhr den Eichenröder Weg in Richtung Grabenstraße. Aufgrund nicht der Witterung angepasster Geschwindigkeit und Sommerbereifung rutschte der Opel Meriva auf die Gegenfahrbahn und stieß in die beiden bereits verunfallten Fahrzeuge. Auch hier kam es sowohl beim ersten, als auch beim zweiten Unfall lediglich zu Blechschäden im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro. Bereits um 8.20 Uhr krachte es in der Ladestraße in Hungen. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin eines Kia XCeed auf der eisigen Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte auf den am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Hier entstand ebenfalls nur Sachschaden im Wert von insgesamt etwa 1100 Euro. Noch dauert die Glätte in vielen Bereichen des Landkreises an. Fahren Sie vorsichtig!

Berauscht gefahren

Gießen: Ein blauer Ford mit unsicherer Fahrweise fiel der Polizei am Freitag (17.12.) gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße auf. Eine durchgeführte Kontrolle ergab, dass die Polizisten den richtigen Riecher hatten. Am Steuer des PKW trafen sie einen 30-Jährigen an, der offenbar aufgrund des Konsums von Cannabis nicht mehr in der Lage war, mit seinem Fahrzeug sicher unterwegs zu sein. Der Mann musste die Streife zur Dienststelle begleiten und sich Blut abnehmen lassen. Seinen albanischen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Im Anschluss an die Maßnahmen konnte der 30-Jährige seiner Wege gehen. Er muss sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln verantworten. Hinweise nimmt die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Mit Promille über die B49

Gießen: Einen offenbar alkoholisierten Fahrzeugführer auf der B49 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am Samstag (17.12.) gegen 19.20 Uhr bei der Leitstelle. Der schwarze Toyota sei in Schlangenlinien unterwegs und das Licht sei teilweise ausgeschaltet. Nachdem das Fahrzeug die Bundesstraße an der Anschlussstelle Heuchelheim verließ, stoppten es Polizeibeamte in der Gießener Innenstadt. Am Steuer trafen die Polizisten einen alkoholisierten 35-Jährigen aus Wetzlar an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und der Sicherstellung des Führerscheins konnte der Wetzlarer wieder seiner Wege gehen. Ein Kraftfahrzeug darf er bis zur weiteren Entscheidung eines Richters nicht mehr führen.

Automat aus Hauswand gerissen und aufgebrochen

Gießen: Auf einen Automaten mit Süßigkeiten hatten es zwei Diebe am Sonntag (18.12.) in der Lindenstraße in Lützellinden abgesehen. Sie rissen ihn aus der Hauswand und begaben sich in einen Verbindungsweg Lindenstraße - Weingartenstraße. Im Schein einer Straßenlaterne sortierten sie die Beute. Als sie sich entdeckt fühlten ließen sie den aufgebrochenen Automaten zurück und verschwanden unerkannt. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Besonders schwerem Diebstahl von/aus Automat. Die Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

An roter Ampel aufgefahren

Gießen: Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntagabend (18.12.) an der Einmündung Rodheimer Straße Ecke Krofdorfer Straße. Als der 28-Jährige Fahrer eines roten Seat gegen 20 Uhr auf dem Rechtsabbiegestreifen in die Krofdorfer Straße wegen einer roten Ampel halten musste, fuhr ein Nissan Almera auf ihn auf. An beiden PKW entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass Fahrer und Beifahrer des Nissan unter dem Einfluss berauschender Mittel standen und nach dem Unfall die Plätze mehrfach tauschten, ordnete ein Bereitschaftsstaatsanwalt die Blutentnahme sowohl für den 45-Jährigen als auch den 43-Jährigen Insassen des Nissan an. Weitere Ermittlungen sollen zu Tage fördern, wer den Wagen tatsächlich fuhr und für den Unfall verantwortlich ist. Zeugen, die den Unfall beobachteten werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Kontrolle verloren und in Ampelmast gekracht - Hinweise auf verbotenes Autorennen

Gießen: Ca. 22.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls vom Sonntagabend (18.12.) in der Westanlage. Auf der Westanlage verlor der junge Fahrer eines Hyundai Tucson gegen 20.15 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Auf seinem Weg in Richtung Oswaldsgarten geriet das Fahrzeug an der Einmündung Gabelsberger Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Ampelmast auf der Verkehrsinsel. Dieser hielt der Wucht des Aufpralls nicht stand und stürzte auf einen VW Caddy, der in der Westanlage auf dem Rechtsabbbiegerstreifen zur Gabelsberger Straße hielt. Der Caddyfahrer, ein 43-Jähriger Mann aus Pohlheim und sein 46-Jähriger Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Das Dach des VW wurde vom Ampelmast eingedrückt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Auch der 19-Jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Die völlig beschädigte Ampel schlägt mit etwa 5000 Euro zu Buche. Die komplette Ampelanlage fiel an der vielbefahrenen Kreuzung für einige Stunden aus. Die Bergung des abgebrochenen Ampelmastes musste durch die Feuerwehr erfolgen. Die Kreuzung musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 21.45 Uhr an. Es gibt Hinweise auf ein mögliches verbotenes Rennen, dass sich der Fahrer des Hyundai vor dem Unfall mit einem weiteren PKW geliefert haben soll. Die Polizei sucht, zum Unfallhergang, als auch insbesondere zu einem möglichen Rennen, Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfallhergang am Sonntag (18.12.) gegen 20.15 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Fahrverhalten des schwarzen Hyundai Tucson vor dem Unfall geben? Gibt es Zeugen, die ein Straßenrennen kurz vor dem Unfall beobachteten und Angaben dazu machen können? Welches weitere Fahrzeug war in dieses mögliche Rennen verwickelt? Hinweise bitte unter Tel. 0641/7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord

Wendemanöver gefährdet Kneipenbummler

Gießen: Beim Wenden ihres Fahrzeuges in der Ludwigstraße geriet eine 52-Jährige am Sonntag (18.12.) gegen 1.20 Uhr auf den Gehweg. Fußgänger, die dort vor einer Kneipe standen, mussten zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zum Glück wurde niemand verletzt. Man informierte die Polizei, die die Frau kurz darauf in ihrem Renault antreffen konnte. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von knapp 1.8 Promille. Die Dame musste daher auf der Polizeiwache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Zeugen des Vorfalls in der Ludwigstraße werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Süd, Tel.: 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Geflüchteter Unfallfahrer schwer verletzt

Gießen: Gut 1000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Sonntag (18.12.) in der Marburger Straße Höhe Ludwig-Richter Straße. Aufgrund einer dort eingerichteten Baustelle ist die Marburger Straße in diesem Bereich einspurig und nur in Richtung Innenstadt zu befahren. Einbahnstraßenschilder zeigen dies an und verbieten die Durchfahrt Richtung Lollar. Einen 39-Jährigen Seatfahrer schien dies gegen 00.35 Uhr nicht zu interessieren. Der Mann fuhr entgegen der Einbahnstraße in die Baustelle ein, wo ihm ein 36-Jähriger mit seinem VW Golf entgegenkam. Im Vorbeifahren touchierte der gelbe Seat den Außenspiegel des Golfs und den linken hinteren Kotflügel. Es entstand Sachschaden am Golf in Höhe von ca. 1000 Euro. Trotz der Kollision setzte der Fahrer des Seat seine Fahrt fort und floh von der Unfallstelle. Kurz darauf ging bei der Polizei eine weitere Unfallmeldung im Bereich Rudolf-Diesel-Straße ein. Hier war ein gelber Seat gegen einen geparkten LKW gekracht. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, musste aus dem Fahrzeug geborgen und schließlich in ein Krankenhaus verbracht werden. Es handelte sich offenbar um den geflohenen Unfallfahrer, der mit dem Golf in der Marburger Straße zusammengestoßen war. Aufgrund von Alkoholgeruch wurde bei dem 39-Jährigen, neben der medizinischen Versorgung, auch eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholgehalts im Körper durchgeführt. Ein Abschleppdienst holte das völlig zerstörte, gelbe Fahrzeug von der Unfallstelle. Am LKW, auf den der Mann auffuhr, entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront im Wert von etwa 4000 Euro. Zeugen des Vorfalls in der Marburger Straße und dem in der Rudolf-Diesel-Straße werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Anhängerkupplung in Fahrertür - Verursacher geflüchtet

Gießen: Eine Delle in der Fahrertür hinterließ ein bislang Unbekannter an einem grauen Skoda. Das Fahrzeug parkte zwischen Donnerstag (15.12.) gegen 17 Uhr und Freitag (16.12.) gegen 8.45 Uhr in der Gnauthstraße in Fahrtrichtung Schiffenberger Weg als der Schaden von etwa 500 Euro entstand. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um den Eindruck einer Anhängerkupplung handeln. Offenbar stieß ein PKW, der mit einer solchen ausgestattet ist, beim Rangieren am Unfallort gegen den Skoda. Der Fahrer flüchtete dann, ohne sich um seine Pflichten als Verkehrsteilnehmer zu kümmern. Die Polizei Gießen bittet um Hinweise von Zeugen auf den Unfallverursacher unter Tel.: 0641/7006-3555.

Einbrecher scheitern an Türen

Gießen: Etwa 2500 Euro Sachschaden richteten Einbrecher im Fontaneweg in Klein-Linden an. Zwischen Sonntag (11.12.) und Sonntagmittag (18.12.) erklommen die bislang unbekannten Täter den Balkon im ersten Stock des Einfamilienhauses. Dort versuchten sie zwei Balkontüren aufzuhebeln, was aber misslang. Auch an einer Kellertür versuchten sie ihr Glück, scheiterten jedoch auch hier. Sie gelangten nicht ins Haus. Die Kriminalpolizei in Gießen ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 0641/7006-6555.

Einbrecher kommen durchs Kellerfenster

Linden: In der Wiesenstraße in Leihgestern drangen am Wochenende Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen Freitag (16.12.) gegen 9 Uhr und Sonntag (18.12.) gegen 14.20 Uhr schlugen die bislang Unbekannten ein Kellerfenster an der Seite des Hauses ein und gelangten so in die Räume. Sie suchten im gesamten Haus nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit Gold- und Silbermünzen sowie Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei Gießen sucht Zeugen, die unter Tel.: 0641/7006-6555 Hinweise auf Tat oder Täter geben können.

Diebe in Gartenhütte

Pohlheim: Ein Stromaggregat, Werkzeug sowie sieben Stallhasen entwendeten Diebe am Wochenende in Watzenborn-Steinberg. Zwischen Freitag (16.12.) gegen 16 Uhr und Samstag (17.12.) gegen 15 Uhr betraten sie die Gartenhütte auf dem Grundstück "Am Winkelsborn" und nahmen das Diebesgut im Wert von 2000 Euro mit. Die Polizei in Gießen, Tel.: 0641/7006-3555 ermittelt und bittet um Hinweise auf die Täter.

Einbrecher erbeuten Schmuck, Gold- und Silbermünzen

Pohlheim: In ein Einfamilienhaus in der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg drangen Einbrecher zwischen Freitagmittag (16.12.) und Samstag (17.12.) gegen 14.30 Uhr ein. Sie hebelten die auf der Rückseite des Hauses gelegene Terrassentür auf, drangen in die Räume ein und suchten nach Diebesgut. Mit Bargeld, Schmuck und Taschen in bislang unbekanntem Wert türmten die Täter unerkannt vom Ort des Geschehens. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Besonders schwerem Diebstahl aus Wohhaus und bittet unter Tel.: 0641/7006-6555 um Hinweise von Zeugen.

Weihnachtsbäume und Stromaggregat gestohlen

Buseck: Eine "schöne" Bescherung erlebte der Betreiber eines Weihnachtsbaumverkaufs in Großen-Buseck am Sonntagmorgen (18.12.) Als er gegen 10.15 Uhr zu seinem Verkaufsplatz im Beuerner Weg, auf dem Gelände eines Supermarktes kam musste er feststellen, dass Diebe den Bauzaun aufgebrochen und Material im Wert von ca. 1600 Euro entwendet hatten. Offenbar in der Zeit von Samstag (17.12.) gegen 18 Uhr bis am Sonntag (18.12.) gegen 10.15 Uhr nahmen die Diebe ein Stromaggregat und Benzin im Kanister mit. Auch drei Weihnachtsbäume ließen die Langfinger mitgehen. Die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3755 ermittelt wegen Einbruchs und bittet um Hinweise auf den oder die Täter.

Hausverbot nicht akzeptiert, geschlagen, gedroht, geflüchtet

Grünberg: Bei einem Diebstahl von fünf Päckchen Zigaretten in einem Supermarkt im Hegweg erwischte man den 42-Jährigen aus dem Vogelsbergkreis bereits am Freitagabend (16.12.). Obwohl ein Hausverbot in dem Geschäft gegen den Mann bestand, begab dieser sich am Samstag (17.12.) erneut dorthin. Angestellten fiel er auf und sie verwiesen ihn des Ladens. Der 42-Jährige zeigte sich uneinsichtig. Er schlug nach einem Mitarbeiter, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 15.20 Uhr abspielte, drohte der Mann aus dem Vogelsbergkreis dem Marktangestellten lautstark und trat letztlich noch mehrfach gegen die Zwischentür im Eingangsbereich. An ihr entstanden leichte Beschädigungen. Schließlich flüchtete der 42-Jährige. Die Polizei in Grünberg ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung gegen den Mann. Er ist der Polizei bereits hinlänglich wegen Eigentumsdelikten bekannt. Unter der Telefonnummer 06401/9143-0 nimmt die Polizei Hinweise von Zeugen entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen - Schaden verursacht, keine Beute gemacht

Hungen: In ein Gartenhaus in der Friedberger Straße drangen Einbrecher zwischen Donnerstagnachmittag (15.12.) und Sonntag (18.12.) gegen 10 Uhr ein. Beim Aufbrechen der Tür des Häuschens, in der Parzelle "In den Bergen", entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Diebesgut fanden die Täter offenbar nicht. Die Polizei Grünberg ermittelt wegen Einbruchs und bittet unter Tel.: 06401/9143-0 um Hinweise von Zeugen.

Vereinsräume in Mehrzweckhalle aufgebrochen

Hungen: In die Mehrzweckhalle in Inheiden stiegen Einbrecher in der Zeit von Dienstagabend (13.12.) und Samstag (17.12.) gegen 16 Uhr ein. Von der Rückseite des Gebäudes in der Straße "Zum Sportplatz" hebelten sie eine Metalltür zu den Räumlichkeiten eines Vereins auf. Dort suchten sie nach Wertsachen und entwendeten 20 Euro aus einem unverschlossenen Spind. Einen verschlossenen Spind brachen sie gewaltsam auf. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei Gießen, Tel.: 0641/7006-6555 bittet Zeugen um Hinweise.

