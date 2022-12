Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Viele Unfälle aufgrund glatter Straßen in Mittelhessen

bislang blieb es weitestgehend bei Blechschäden

Gießen (ots)

Seit den frühen Morgenstunden kommt es auch in den vier Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, dem Lahn-Dill-Kreis sowie in der Wetterau zu einer Vielzahl glättebedingter Verkehrsunfälle. In den rund 70 Fällen, die der mittelhessischen Polizei bis 11.30 Uhr gemeldet worden waren, blieb es glücklicherweise größtenteils bei Blechschäden.

