Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher erbeuten Alkohol, Schmuck und Kleidung: Zeugen im Vorderen Westen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Nach einem Einbruch am gestrigen Montag in eine Wohnung in der Wilhelmshöher Allee, gegenüber der Pfeifferstraße, in Kassel suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:15 und 19:40 Uhr zunächst in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten dann die Wohnungstür im 1.Stock gewaltsam aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit mehreren Flaschen Alkohol, einigen Schmuckstücken und neuer Kinderkleidung in Originalverpackung flüchteten die Täter letztlich durch die aufgebrochene Tür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell