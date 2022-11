Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei nimmt Fahrraddieb mit gestohlenem Mountainbike bei Fahndung in Nordstadt fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am gestrigen Montagmittag in der Kasseler Nordstadt einen Fahrraddieb schnell festgenommen werden. Der Passant hatte gegen 13:30 Uhr in der Mönchebergstraße einen jungen Mann beobachtet, der mit einem Hebelwerkzeug das Schloss eines Mountainbikes knackte und anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Holländischer Platz flüchtete. Er alarmierte daraufhin sofort über den Notruf die Polizei und gab eine Beschreibung des Täters sowie des gestohlenen Mountainbikes durch. Streifen der Bereitschaftspolizei und des Polizeireviers Mitte entdeckten nur wenige Minuten später bei der Fahndung den beschriebenen Täter mit dem Fahrrad in der Holländischen Straße, wo für den 21-Jährigen nach der kurzen Flucht bereits die Handschellen klickten. Das Mountainbike beschlagnahmten die Polizisten. Am Nachmittag meldete sich der 12-jährige Fahrradbesitzer bei der Polizei, nachdem er den Diebstahl festgestellt hatte. Der Junge freute sich, dass er das Mountainbike gemeinsam mit seiner Mutter auf dem Polizeirevier abholen konnte.

Die weiteren Ermittlungen gegen den in Kassel wohnenden 21-jährigen Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist, werden nun von den Beamten der AG Fahrrad der Kasseler Polizei geführt.

