Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 20. Januar 2022, wurde eine Person in der Straße "Huntetor" in Wildeshausen leicht verletzt.

Gegen 5:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Schöntal die Straße "Backskamp" und beabsichtigte nach rechts in die Straße "Huntetor" einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende, auf dem Fahrradweg befindliche, 19-jährige Radfahrerin aus Winkelsett.

Infolge des Zusammenstoßes kam die 19-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die junge Frau in ein Krankenhaus.

An den beiden Fahrzeugen entstanden lediglich leichte Sachschäden.

Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell