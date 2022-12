POL-GI: Mehrere Elektrogeräte entwendet + Und wieder versuchen es falsche Polizeibeamte + Von der Fahrbahn abgekommen + Gegen Baum gefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 15.12.2022:

Gießen: Einbruch in Baucontainer

In der Paul-Zipp-Straße haben Unbekannte zwischen Dienstag, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, einen Baucontainer aufgebrochen. Die Unbekannten hatten an den Container, der sich auf dem Parkplatz eines Krankenhauses befindet, eine Scheibe eingeschlagen und offenbar versucht, Sachen zu entwenden. Die Täter flüchteten aus unbekannten Gründen ohne Beute und hinterließen einen Schaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere Elektrogeräte entwendet

In einem Gebäude der Gießener Uni in der Karl-Glöckner-Straße haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mehrere Elektrogeräte entwendet. Die Diebe hatten sich Zugang zu den Räumen verschafft und dort offenbar gezielt nach den Sachen gesucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Und wieder versuchen es falsche Polizeibeamte

In Langgöns haben sich gestern wieder Personen als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Die Betrüger hatten sich unter anderem bei einer 79 - Jährigen als BKA - Beamte ausgegeben und berichtet, dass man nach einem Einbruch in der Nähe ihrs Wohnhauses Einbrecher festgenommen habe. Bei diesen Tätern habe man einen Zettel gefunden. Auf diesem Zettel soll auch der Name der 79 - Jährigen gestanden haben. Anschließend fragten die Anrufer die Frau nach verschiedenen Daten. Glücklicherweise hielt sich der Sohn der Langgönserin im Nebenzimmer auf. Wenig später erkannten die Angerufenen die Betrugsmasche und legten auf. Die Kriminalpolizei warnt daher vor solchen Anrufen und bittet um die notwendige Vorsicht.

Langgöns: 65 - Jährige vom Hund gebissen

In der Feldgemarkung "Kaulbahn" bei Lanngöns wurde eine 65 - Jährige am Mittwochmittag von einem Hund gebissen. Die Frau hatte sich dort aufgehalten, als ein Mann vier Hunde offensichtlich aus sie hetzte. Ein Hund biss sie ins Bein und verletzte die Frau. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: E-Bike entwendet

In der Henselstraße haben Unbekannte zwischen Sonntag und Mittwoch ein Pedelec entwendet. Die Täter hatten die Kette, mit der das Rad der Marke Centurion gesichert war, durchtrennt und schoben das Fahrrad weg. Der Wert des Pedelecs liegt bei etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfall wegen Spurwechsel

Am Mittwoch (14.Dezember) gegen 17.20 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Linksabbiegespur der Grünberger Straße in die Ludwigstraße. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Unbekannte auf die rechte Fahrspur und es kam zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 24-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der 24-Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Audi. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Fahrrad angefahren

Am Mittwoch (14.Dezember) gegen 6.30 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter von einem Parkplatz in der Gießener Straße heraus und stieß dabei gegen ein angekettetes Fahrrad. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 21-jährige Frau aus Hüttenberg in einem Peugeot befuhr Donnerstagnacht (15.Dezember) gegen 0.50 Uhr den Schiffenberger Weg stadtauswärts. Aus unbekannten Gründen kam die Peugeot-Fahrerin in Höhe der Hausnummer 107 von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Ampel. Die 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall in der Marburger Straße

Am Dienstag (13.Dezember) gegen 17.00 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau in einem Skoda die Bückingstraße in Richtung Marburger Straße. Offenbar ohne auf den Verkehr zu achten, bog die Skoda-Fahrerin nach rechts in die Marburger Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 52-Jährigen, die auf der Linksabbiegerspur der Marburger Straße in Richtung Sudetenlandstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Am Donnerstag (15.Dezember) gegen 12.20 Uhr überholte ein 47-jähriger Mann in einem VW in der Gaffkystraße eine wartende 37-Jährige in einem Audi. Als der VW-Fahrer vor dem Audi einscherte kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Gegen Baum gefahren

Ein 39-jähriger Mann aus Gießen in einem VW befuhr am Donnerstag (15.Dezember) gegen 10.20 Uhr die Krofdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Hausnummer 79 verlor der Gießener die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

