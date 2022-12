Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Langgöns: Größerer Brand in einem Wohnhaus - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 14.12.2022:

Langgöns: Größerer Brand in einem Wohnhaus - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

In der Friedrich-Ebert-Straße in Langgöns kam es am Dienstagabend zu einem größeren Wohnhausbrand. Denn Rettungskräften wurde der Brand gegen 21.30 Uhr mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Flammen stand. Beim Eintreffen der Polizei hatten die beiden Bewohnerinnen, eine 66 - Jährige und ihre 87 - jährige Mutter, verlassen. Die 66 - Jährige musste wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Gießener Krankenhaus gebracht werden. Ihre Mutter blieb unverletzt. Die 87 - Jährige konnte bei Verwandten unterkommen.

Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Offenbar brach das Feuer im Obergeschoss des Wohnhauses aus. Dieser Bereich weist die größten Beschädigungen auf. Unklar ist, warum der Brand ausgebrochen ist. Dazu dauern die Ermittlungen noch an.

Erste Befragungen hatten ergeben, dass die bereits schlafende 66 - Jährige durch einen Rauchmelder, der anschlug, geweckt wurde. Dadurch wurde die Hausbewohnerin auf das Feuer aufmerksam und konnte auch ihre Mutter aus dem Haus bringen.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell