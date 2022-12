POL-GI: 36 - Jähriger mit Hilfe von Passanten festgehalten + Knapp zehn Minuten reichten + Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B3

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 09.12.2022:

Gießen: 36 - Jähriger mit Hilfe von Passanten festgehalten

Mit Hilfe von drei Passanten, die einen Zeugen unterstützten, konnte ein Ladendieb am Donnerstagnachmittag bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Dieb hatte offenbar mehrere Nagelsets im Wert von etwa 300 Euro aus einem Kaufhaus im Seltersweg entwendet und hatte offenbar die angebrachte Sicherung mit den Zähnen durchgebissen. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und wollte den 36 - jährigen Asylbewerber aus Georgien festhalten. Als der Verdächtige ihn schubste und sich losriss, kam die drei Passanten zu Hilfe. Durch deren Hilfe konnte der 36 - Jährige schließlich einer Polizeistreife übergeben werden. Gegen ihn wird nun wegen Verdacht des räuberischen Diebstahls ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Preisschilder entfernt

Ein 22 - Jähriger hatte es am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, in der Gießener Neustadt offensichtlich auf Sachen wie ein Halsband, eine Leine und anderes im Wert von etwa 75 Euro abgesehen. Der Verdächtige hatte dazu vermutlich die Preisschilder entfernt und die Sachen in die Jacke gesteckt. Zeugen hatten den Diebstahl mitbekommen und hielten ihn fest. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Knapp zehn Minuten reichten

In der Krofdorfer Straße kam es am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, zum Diebstahl einer Handtasche. Offenbar hatten die Täter an dem Opel die unverschlossene Tür geöffnet und dann vom Rücksitz eine Handtasche entwendet. Darin befanden sich Geldbeutel und ein Handy. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: Auffahrunfall im Baustellenbereich

Zu einer Vollsperrung von fast drei Stunden kam es am Freitagmorgen auf der B 3 bei Staufenberg nach einem Verkehrsunfall. In dem Bereich einer Baustelle waren zwei PKW in Richtung Marburg unterwegs. Offenbar musste der vorausfahrende 26 - jährige Fahrer aus Obertshausen gegen 09.00 Uhr "verkehrsbedingt" stark abbremsen. Der dahinterfahrende 23 - jährige Autofahrer aus dem Hochsauerlandkreis erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto 26 - Jährigen auf. Dadurch wurde dessen PKW nach rechts in eine Böschung geschleudert. Auch der PKW des 23 - Jährigen wurde aufgrund des starken Zusammenstoßes in die Schutzplanke geschoben. Beide Fahrer mussten in Krankenhäuser gebracht und versorgt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

A485/Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein bislang Unbekannter befuhr zwischen Freitag (28.Oktober) 8.00 Uhr und Dienstag (08.November) 16.00 Uhr die Bundesautobahn 485 in Richtung Butzbach. Aus ungeklärter Ursache geriet der Unbekannte von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043 entgegen.

Laubach: Opel touchiert

Rund 900 Euro wird die Reparatur an einem Pkw kosten, nachdem ein Unbekannter in der Straße "Obergasse" diesen am Donnerstag (08.Dezember) gegen 16.50 Uhr beschädigte. Der Unfallverursacher touchierte beim Rückwärtsfahren den grauen Corsa. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter 06401/91430.

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Zwischen Montag (28.November) 7.00 Uhr und Donnerstag (01.Dezember) 17.00 Uhr streifte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren in der Therese-Kalbfleisch-Straße einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A6 zurückkam, war der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Verteilerkasten angefahren

Ein Unbekannter fuhr am Dienstag (06.Dezember) gegen 19.50 Uhr auf einem Feldweg bei einer Unterführung der Bundesautobahn 45 in der Nähe des Sonnenhof in Linden gegen einen Verteilerkasten. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver VW beschädigt

1.700 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Donnerstag (08.Dezember) in der Straße "Heinrich-Buff-Ring". Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter zwischen 8.00 Uhr und 15.40 Uhr den dunkelgrauen Golf an der vorderen Stoßstange. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Nach einem Parkplatzrempler in der Straße "Heinrich-Buff-Ring" in Gießen sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Donnerstag (08.Dezember) zwischen 08.00 Uhr und 15.40 Uhr parkte der Besitzer seinen VW auf einem Parkplatz, als er zurück zu seinem Pkw kehrte bemerkte er die Schäden an der Frontstoßstange. Der Unbekannte beschädigte den dunkelgrauen Golf beim Ein-/Ausparken und machte sich aus dem Staub. Der Schaden wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Berührung der Außenspiegel

Am Donnerstag (08.Dezember) gegen 18.50 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Lich in einem Ford die Taunusstraße in Grüningen in Richtung Limesstraße und ein 30-jähriger Pohlheimer in einem VW fuhr in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Hausnummer 51 kam es zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Bei Überholvorgang Opel touchiert

Eine 55-jährige Frau aus Linden in einem Opel und eine 78-Jährige in einem Ford befuhren Donnerstagabend (08.Dezember) gegen 19.40 Uhr hintereinander die Kurt-Schumacher-Straße vom Kreisverkehr Großen-Lindener-Straße kommend. Als die Opel-Fahrerin nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, fuhr die 78-Jährige rechts über den Gehweg an dem Opel vorbei und touchierte das Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Die alarmierten Polizeibeamte bemerkten Alkoholgeruch bei der Ford-Fahrerin. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete sie 0,59 Promille. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Skoda angefahren

Am Donnerstag (08.Dezember) gegen 18.00 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger die Straße "Ursulum" in Richtung Philosophenstraße. Offenbar übersah der LKW-Fahrer dabei den Skoda einer 47-Jährigen, die aus Richtung Eichgärtenallee die Philosophenstraße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Eine 35-jährige Frau aus Grünberg in einem VW befuhr am Donnerstag (08.Dezember) gegen 18.15 Uhr die Landstraße 3125 von Stangenrod nach Weitershain und ein 55-jähriger Mann aus Laubach in einem LKW fuhr in entgegengesetzter Richtung. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell