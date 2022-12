Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Seat-Scheibe eingeschlagen + Kennzeichen gestohlen + Ladendiebe

Zwei erwischt - einer flüchtig + Minderjährige Sprayerinnen gestellt + Whatsapp-Betrüger erbeuten knapp 2.000 Euro + u.a.

Gießen (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Gießen vom 08.12.2022

Gießen: Seat-Scheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Mittwochabend im Gießener Wartweg eine Seitenscheibe eines schwarzen Seat Leon eingeschlagen und den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht; offenbar, ohne fündig zu werden. Nach bisherigem Kenntnisstand hatten der oder die Diebe gegen 20.30 Uhr das Fensterglas des in Höhe der Hausnummer 5 abgestellten Autos zertrümmert und die im Innenraum abgelegten Kleidungsstücke herausgenommen und auf den Boden geworfen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Die Polizei in Gießen bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Beide an einem silberfarbenen Fiat angebrachte Kennzeichen entwendeten Diebe im Zeitraum von Dienstag- (21.30 Uhr) bis Mittwochabend (18 Uhr) im Wiesecker Weg. Der Kleinwagen stand im Tatzeitraum in der Tiefgarage eines Hotels in Höhe der Hausnummer 12. Die Schilderkennung lautet: DI-SC 666. Hinweise erbittet die Polizei Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Ladendiebe / Zwei erwischt - einer flüchtig

Wie sie aus einer Drogerie im Seltersweg 7 Kosmetikartikel im Wert von knapp 40 Euro stehlen wollten, ertappte der dortige Ladendetektiv ein Diebestrio (ein Mann und zwei Frauen), als diese den Kassenbereich passierten. Der männliche Langfinger machte sich daraufhin aus dem Staub; die beiden Komplizinnen konnte man jedoch festhalten und die Polizei verständigen.

Nun bitten die Polizei um Hinweise auf die dritte Person: Bei dieser soll es sich um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten und schlanken Mann mit dunklen Haaren, Kinn-, Backen- und Oberlippenbart handeln, der zur Tatzeit bekleidet war mit einer roten Schildmütze mit weißer Schrift und weißem Puma-Logo. Außerdem trug er eine halb graue, halb schwarte Trainingsjacke, eine schwarze Sporthose, weiße Socken und schwarzen Schuhe.

Staufenberg: Minderjährige Sprayerinnen gestellt

Als sie am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Fassade des Bauhofes in der Mainzlarer Rathausstraße mit Sprayfarbe beschmierten, ertappte ein Angestellter zwei 17-jährige Mädchen. Die beiden Sprayerinnen gingen stiften, konnte man die beiden einholen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Die beiden Minderjährigen werden sich im weiteren Verlauf wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Fernwald: Whatsapp-Betrüger erbeuten knapp 2.000 Euro

Eine 58-jährige Frau aus Fernwald brachten Straftäter durch betrügerische Nachrichten über den Messengerdienst Whatsapp dazu, insgesamt knapp 2.000 Euro an sie zu überweisen. Erstmals kontaktiert hatten die Kriminellen die Geschädigte am späten Dienstagabend und sich als eines ihrer Kinder ausgegeben, dessen Handy kaputt sei und man daher nun eine neue Nummer habe. Da man sich aktuell in einer finanziellen Notlage befände, bat man die vermeintliche Mutter, eine eilige Zahlung zu übernehmen. Im Glauben, ihrem Sprössling unter die Arme zu greifen, veranlasste die Geschädigte dann eine Sofortüberweisung. Erst als sie am nächsten Tag per Handy um Geld gebeten wurde, fiel der Betrug letztlich auf. Die Frau erstattete Anzeige.

Pohlheim: VW touchiert

Zwischen Dienstag (06.Dezember) 19.00 Uhr und Mittwoch (07.Dezember) 14.00 Uhr touchierte ein Unbekannter in der Waldstraße in Hausen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Golf 5 zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Staufenberg: Daimler beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Daimler nach einer Unfallflucht von Mittwoch (07.Dezember) in der Straße "Am Schiffenweg". Zwischen 8.00 Uhr und 19.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen C180 CDI am vorderen, linken Kotflügel und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Fasanenweg

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Montag (05.Dezember) 19.00 Uhr und Mittwoch (07.Dezember) 14.20 Uhr im Fasanenweg (Höhe 12) einen geparkten weißen Seat Ibiza am hinteren, rechten Kotflügel und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Außenspiegel touchiert im Begegnungsverkehr

Am Mittwoch (07.Dezember) gegen 14.25 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Odenhausen in einem VW die Landstraße 3127 in Richtung Geilshausen. In einer Linkskurve kam der VW-Fahrerin ein bislang Unbekannter auf ihrer Spur entgegen und touchierte den Außenspiegel des VW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Pohlheim: VW in der Waldstraße beschädigt

Zwischen Dienstag (06.Dezember) 19.00 Uhr und Mittwoch (07.Dezember) 14.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Waldstraße in Hausen einen geparkten VW. Auf unbekannte Art und Weise beschädigte ein Unbekannter den in einem Hofbereich geparkten grauen Golf 5 an der vorderen Stoßstange und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A45/Pohlheim: Unfall beim Spurwechsel

Eine 72-jährige Frau in einem Ford befuhr am Mittwoch (07.Dezember) gegen 12.40 Uhr den mittleren Fahrstreifen der Bundesautobahn 45 in Richtung Hanau und ein 23-Jähriger in einem Ford befuhr die rechte Fahrspur. Beim Spurwechsel kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Aussagen zum Geschehen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Pohlheim: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch (07.Dezember) gegen 14.25 Uhr parkte ein zunächst Unbekannter von einem Parkplatz in der Uhlandstraße rückwärts aus und beschädigte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise führten zu einem 78-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochabend (07.Dezember) gegen 19.20 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Gießen in einem Toyota die Hauptstraße in Leihgestern in Richtung Pohlheim. Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr in Höhe der Beethovenstraße kam der Toyota-Fahrer von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.650 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

