Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Dortmund-Huckarde verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1262

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Huckarde sind am Montagabend (14.11.) zwei Personen leicht verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt ein 72-jähriger Dortmunder gegen 18 Uhr mit seinem BMW auf der Linksabbiegerspur zur Franziusstraße auf der Huckarder Straße an einer roten Ampel. Als diese auf Grün umschaltete, wollte er nach links abbiegen. Ein weiterer Autofahrer, ein 29-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel, fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Opel auf der Huckarder Straße in Richtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die für ihn rot zeigende Ampel, sodass er mit dem Auto des Dortmunders kollidierte und an einer Laterne zum Stehen kam.

Der 72-Jährige sowie der 29-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort wurden sie nach ambulanter Behandlung entlassen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell