POL-FR: Weil am Rhein: Auseinandersetzung zwischen Mann und Kind - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Denzstraße die rechte Fahrzeugseite eines geparkten schwarzweißen Opel Adam. Der Opel Adam stand am Sonntag, 27.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, in der Denzstraße. Der Sachschaden an dem Opel Adam beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht ...

