POL-F: 220623 - 0671 Frankfurt-Bornheim: Trunkenheitsfahrt und Drogen dabei

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Mittwoch, den 22. Juni 2022, kam es im Waldgebiet zwischen Frankfurt-Niederrad und der B43 zu einem großen Polizeieinsatz, nachdem ein einzelnes Pferd in der Flughafenstraße aufgegriffen wurde. Eine vermisste Reiterin (86 Jahre) wurde später leblos aufgefunden. Polizeibeamte trafen gegen 14 Uhr in der Flughafenstraße auf ein ...

mehr