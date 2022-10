LPI-SLF: Gegen Lichtmast gefahren

Saalfeld (ots) - Ein Unbekannter gelangte vermutlich in der Nacht zum Sonntag durch ein Fenster unberechtigt in ein leerstehendes Gebäude in der Pößnecker Straße in Saalfeld. In den Räumlichkeiten versuchte er Feuer in zwei alten Kaminöfen anzuschüren, was jedoch misslang. Der Eindringling nächtigte dem ersten Anschein nach im Obergeschoss und setzte ein "Abschiedsgeschenk" in die Toilette. Beim Verlassen des ...

