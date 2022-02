Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 49-Jähriger wurde am späten Dienstagabend in Kahla einer Personenkontrolle unterzogen. Der Mann war in der Fabrikstraße unterwegs, als die Polizeibeamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen konnte eine Cliptüte mit kristalliner Substanz aufgefunden werden, welche Rückschlüsse auf den Konsum von Betäubungsmittel zuließen. Die Tüte, samt Inhalt, wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den 49-jährigen Mann wurde gefertigt.

