POL-GI: Gieße: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen - Spende der Gewerkschaft für guten Zweck

Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen - Spende der Gewerkschaft für guten Zweck

Gieße: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen - Spende der Gewerkschaft für guten Zweck

In Folge des Tages der offenen Tür, der am 11.09.2022 auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen stattfand, wurde in der Vorweihnachtszeit eine Spende in Höhe von 2.000 Euro für den guten Zweck übergeben. Bei spätsommerlichen Temperaturen hatten sich Anfang September etwa 25.000 Besucherinnen und Besucher eingefunden. Dass niemand "auf dem Trockenen" blieb, dafür sorgte unter anderem die Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Bei dem Spendenbeitrag handelt es sich um den kompletten Gewinn, der am 14.12.2022 im Beisein von Nina Bachelier (GdP), von Polizeipräsident Bernd Paul und Vertretern von "Startklar" symbolisch überreicht wurde.

Der Vorstand der Bezirksgruppe Mittelhessen hatte zuvor einstimmig entschieden, dass das Geld an die "StartKlar gGmh" gespendet wird. Es handelt sich hierbei um eine Organisation, welche an die Justus-Liebig-Universität in Gießen angegliedert ist und eine sozialmedizinische Nachsorge für Frühgeborene, kranke Neugeborene und chronisch kranke Kinder und deren Familien anbietet. Es werden abgestimmte Unterstützungsangebote umgesetzt, die über die Leistungen der Krankenkassen hinausgehen und den Kindern eine optimale Unterstützung ihrer Entwicklung ermöglichen.

In einem Gespräch, das nach der Scheckübergabe erfolgte, erfuhren die Vertreter der Polizei mehr über die Arbeit von StartKlar und es wurde schnell klar, wie wichtig diese Arbeit ist und dass diese ohne Spendengelder so nicht angeboten werden kann.

Wer mehr über die Arbeit von Startklar erfahren und bei Gelegenheit auch dorthin spenden möchte, kann sich unter www.startklar-giessen.de informieren.

Jörg Reinemer,

Pressesprecher

