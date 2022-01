Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Nach Wohnungseinbrüchen Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Montag in der Zeit von 6:45 Uhr bis 15:30 Uhr wurde gleich in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Kleinfeldstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen dazu die Türen zweier Wohnung im 4. OG auf und gelangten so in die Innenräume. Darin durchsuchten der oder die Einbrecher offenbar die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter aber leer aus. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

