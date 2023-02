POL-MA: Sinsheim, L 529: Betrunken Auto gefahren und im Graben gelandet

Heidelberg (ots) - In der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 09 Uhr, kam es in einem Wohnkomplex in der Rehovotstraße sowie Cambridgestraße zu mehreren Kelleraufbrüchen. Hierbei wurden insgesamt acht Fahrräder entwendet. Diese waren teilweise in Kellern als auch auf Fahrradstellplätzen abgestellt. Die bislang unbekannten Täter gelangten offensichtlich über ...

mehr