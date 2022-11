Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Wohnungseinbruch in der Feldbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 19:20 Uhr in einem Wohnhaus in der Feldbergstraße in Aidlingen einzubrechen, als dies nicht gelang, stiegen die Unbekannten kurzerhand in ein anderes Haus in derselben Straße ein. Zunächst versuchten die Unbekannten mutmaßlich über eine Terrassentüre und über ein Kellerfenster in das Innere des ersten Hauses zu gelangen, scheiterten aber. Anschließend brachen die Täter in die dazugehörige Garage ein, entwendeten dort vermutlich nichts und gaben ihr Einbruchsvorhaben schließlich wohl auf. Vermutlich hebelten dieselben unbekannten Täter, ein paar Häuser weiter, das Kellerfenster eines anderen Wohnhauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer nach Wertsachen, öffneten Schränke und Schubladen und durchwühlt diese. Den Unbekannten gelang es, mit Schmuck in bislang unbekanntem Wert und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich zu flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

