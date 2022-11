Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: alkoholisierter 55-Jähriger verursacht rund 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 20:20 Uhr soll ein 55-jähriger Fahrzeuglenker in der Hochwiesenstraße in Bondorf und näherer Umgebung in mehrere Verkehrsunfälle verwickelt gewesen sein, die eine leichtverletzte Person und einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderten.

Gemäß derzeitiger Ermittlungen habe der Mann sich trotz vorherigem Alkoholkonsum hinter das Steuer seines VW gesetzt. Während der Fahrt kollidierte er in der Hochwiesenstraße mit mehreren Fahrzeugen, ließ sich dadurch aber nicht beirren und fuhr, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, weiter. In der Seebronner Straße kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford, den ein 81 Jahre alter Mann lenkte. Dabei wurde die 79-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Obwohl der VW erhebliche Beschädigungen aufwies, setzte der 55-Jährige seine Fahrt fort und fuhr erneut in die Hochwiesenstraße. Dort angekommen wurde er von einem bereits alarmierten Streifenteam des Polizeireviers Herrenberg in Empfang genommen. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen, ergab einen Wert von rund zwei Promille. Das Polizeirevier Herrenberg sucht unter der Tel. 07032 2708-0 nach Zeugen sowie Geschädigten, die Hinweise zu den Unfallhergängen geben können oder die einen entsprechenden Sachschaden zu beanstanden haben.

