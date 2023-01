Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannter schickte vermeintlich Flüchtigen an die Unfallstelle zurück/ Polizei sucht diesen Mann und weitere Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr kam es im Bereich der Kuhstraße zu einem Unfall.

Ein 30-jähriger Rheinberger befuhr mit einem Fahrrad die Fahrbahn der Kuhstraße aus Richtung Kiesendahlstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 6 stürzte er und stieß gegen einen dort geparkten Renault. Der Rheinberger verletzte sich hierbei leicht, an dem Auto entstand Sachschaden.

Der stark alkoholisierte 30-Jährige behauptete gegenüber den Polizisten, ihm sei ein dunkler Audi A4 entgegengekommen, der Schlangenlinien fuhr. Dadurch sei er zu Fall gekommen.

Ein Zeuge, der sich zum Unfallzeitpunkt an einem dortigen Imbiss aufhielt, beobachtete den Unfall. Er gab an, dem Radfahrer sei kein Auto entgegengekommen. Zudem erklärte er, dass der Radfahrer sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. In Höhe der Fährstraße hätte ein Unbekannter den Radfahrer angesprochen und diesen zurück zum Unfallort geschickt.

Polizeibeamte nahmen den Radfahrer mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Um den Unfallhergang klären zu können sucht das Verkehrskommissariat Zeugen. Insbesondere bitten die Beamten darum, dass sich der unbekannte Zeuge bei ihnen meldet, der den Radfahrer an der Fährstraße aufgehalten und zurück zur Unfallstelle geschickt hat.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell