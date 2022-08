Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad und Weihnachtsdeko aus Keller entwendet

Mühlhausen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses kam es in den zurückliegenden Wochen in der Damaschkestraße. Der Eigentümer war letztmalig vor sechs Wochen in seinem Keller. Gestern Nachmittag stellte er fest, dass in diesen eingebrochen wurde. Der oder die Täter entwendeten dabei ein Fahrrad der Marke Ford sowie einen Ventilator und diversen Weihnachtsschmuck. Weitere Kellerabteile sind den ersten Ermittlungen zufolge nicht betroffen. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

