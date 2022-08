Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Fahrzeug überschlagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bad Tennstedt (ots)

Ein 42-jähriger Fahrer befuhr gestern Abend, gegen 18.45Uhr, mit seinem Mercedes Transporter die Landstraße zwischen Bad Tennstedt und Haussömmern. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Mann in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der 42-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf einem Feld zum Liegen. Aufgrund seiner Verletzungen musste er ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mercedes wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An dem Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell