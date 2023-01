Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zwei junge Frauen von einem Unbekannten belästigt

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Am Neujahrstag gegen 19.30 Uhr lief eine 26-jährige Frau zu Fuß mit ihrem Hund an der Straße Fildersteg, Ecke Westwall entlang. Ihr begegnet dort ein Unbekannter, der ihr ein Handy entgegenhielt.

Mit Hilfe einer Übersetzungs-App erfragte der Mann nach sexuellen Aktivitäten. Die Xantenerin verneinte und ging weiter. Der Unbekannte folgte ihr für kurze Zeit, um sie noch umzustimmen.

Gegen 19.30 Uhr berichtete die 26-Jährige der Polizei in Xanten davon, die eine Anzeige fertigte und diese direkt an die Kriminalpolizei weiterleitete.

Der Unbekannte ist der Polizei bislang nicht bekannt. Daher fahndet die Polizei nach ihm.

Eine weitere Hinweisgeberin meldet am gleichen Tag einen identischen Vorfall, der sich am 17.12.2022 im Bereich des äußeren Umfeldes des Weihnachtsmarktes Xanten ereignete. Auch in diesem Fall fertigte die Polizei eine Anzeige.

Die Polizei nimmt die Sachverhalte ernst und verfolgt sie konsequent.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich bei der Wache Kamp-Lintfort, unter der Rufnummer 02842 / 934-0, zu melden.

Beschreibung des Unbekannten:

28 - 30 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, schlank, trug kurze, dunkle Haare und einen Parka mit Kapuze. Er soll arabischer Herkunft laut der Xantenerin sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell