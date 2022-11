Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221118-2: Falsche Ärztin lügt zu Notwendigkeit eines Covid-Medikaments

Wesseling (ots)

Unbekannter Mann soll Schmuck in fünfstelligem Wert abgeholt haben

Am Donnerstag (17. November) haben Unbekannte Schmuck einer Seniorin aus Wesseling erbeutet. Eine vermeintliche Ärztin gab am Telefon vor, dass die Tochter der Geschädigten an Covid-19 erkrankt sei und ihr mit einem neuartigen Medikament geholfen werden könne.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 suchen Zeugen, die den Abholer des Schmucks im Bereich der Bogenstraße, der Pfeilstraße, dem Schützenweg oder der Berzdorfer Straße gesehen haben. Er soll etwa 160 bis 175 Zentimeter groß sein und schwarze kurze Haare haben. Er trug eine schwarze Jacke. Hinweise nehmen die Kriminalbeamten unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Seniorin gab an gegen 14 Uhr von einer vermeintlichen Ärztin aus einem Krankenhaus im Rhein-Erft-Kreis angerufen worden zu sein. Nachdem sie erklärte, dass ihre Tochter erkrankt sei, soll sie die Geschädigte aufgefordert haben die Kosten für ein neues Medikament zu übernehmen. Dies sei mit Bargeld oder Schmuck möglich. Um ihrer Tochter zu helfen übergab die Seniorin eigenen Angaben zufolge gegen 14.30 Uhr unterschiedliche Schmuckstücke an einen unbekannten Mann. Dieser nahm den Schmuck an der Wohnanschrift der Geschädigten entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell