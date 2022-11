POL-REK: 221118-1: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Zeugen gesucht

Elsdorf (ots) - In Elsdorf haben Unbekannte am Dienstag (15. November) in der Zeit von 1 Uhr bis 11 Uhr den BMW eines 32-Jährigen entwendet. Der Geschädigte parkte seinen weißen X4 in der Einfahrt seines Hauses an der Elsternstraße. Alarmierte Polizisten leiteten die Fahndung nach dem Auto und den Tatverdächtigen ein. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem ...

