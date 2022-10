Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.10.2022 gegen 15:00 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer, welcher mit einem platten Reifen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Haßlocher Straße fuhr. Anschließend sei der augenscheinlich betrunkene Fahrer in den Markt gewankt. Als die Streife vor Ort eintraf, konnte der Mann an seinem Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der Mann an, dass er seinen Reifen an einem hohen Bordstein beschädigt habe (Schaden: 100EUR). Im Gespräch stellten die Beamten bei dem 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Durch den Zusammenstoß mit dem Bordstein entstand kein Fremdschaden.

