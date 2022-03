Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Agnes-Miegel-Straße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und der Nacht auf Freitag (1.15 Uhr) in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter das Badezimmerfenster auf, um hereinzukommen. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Marl:

In der Nacht auf Freitag, gegen 1 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Wohnwagen auf der Erlenkampstraße eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Am Tatort konnten zwei Tatverdächtige beobachtet werden. Beschreibung: 1) männlich, etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80m groß, normale Statur. 2) weiblich, etwa 40 Jahre alt, 1,70m groß. Die Beiden liefen in Richtung Rappaportstraße davon.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

