Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der A81 - Blechschaden

Geisingen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der A81, zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen einen Unfall ereignet. Ein 57-jähriger war mit einem Skoda Fabia auf der A81 in Richtung Engen unterwegs. Auf Höhe der Autobahnauffahrt an der AS Geisingen scherte der 57-Jährige nach links aus um einen Lastwagen zu überholen. Dabei kam es zur Kollision mit einem von hinten kommenden VW Tiguan eines 31-Jährigen, der den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am VW Tiguan in Höhe von rund 2.000 Euro.

