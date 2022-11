Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Blechschaden bei Unfall am Marktplatz

Trossingen (ots)

Insgesamt rund 7.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, am Marktplatz passiert ist. Ein 65-jährige Frau parkte mit einem Opel Zafira rückwärts aus einem Parkplatz aus und stieß dabei mit einem Mercedes der A-Klasse einer 25-Jährrigen zusammen, die von der Straße "Marktplatz" nach links auf den Parkplatz abbog. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Schaden am Opel dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell