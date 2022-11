Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/Dauchingen, Lkrs. RW) VW kracht ins Mini-Heck

Dauchingen (ots)

Eine Fahrerin eines VW Touran ist am Montagnachmittag auf der B523 in das Heck eines vorausfahrenden Mini Cooper-Fahrers gekracht. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Passiert ist der Unfall beim Abzweig nach Dauchingen etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr an der Unterführung der B27. Der 46-Jährige im Mini, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde, musste wegen eines Rückstaus anhalten, was die 62-Jährige im Touran zu spät bemerkte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls kam es zu Behinderungen einem zusätzlichen langen Rückstau. Hierin ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall. Die Polizei sicherte die Unfallstellen ab und regelte den Verkehr.

