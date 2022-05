Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai kam es in Lingen in der Straße Brockhauser Weg, Nordstraße und Salzstraße zu mehreren Sachbeschädigungen. Die unbekannten Täter beschädigten drei Fahrzeuge unterschiedlicher Marken. Dabei wurden die Fahrzeuge zerkratzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

