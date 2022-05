Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter eine Heckescheibe eines Renault Twingo in der Straße Im Hasenknie. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden

