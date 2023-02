Polizei Hagen

POL-HA: Männer geraten in Gaststätte aneinander

Hagen-Mitte (ots)

In einer Gaststätte in der Elberfelder Straße gerieten Dienstag (07.02.2023) in den frühen Morgenstunden zwei Männer aneinander. Nachdem die Polizei um 04.15 Uhr verständigt wurde, trafen sie auf die Kontrahenten. Ein 25-Jähriger gab an mitbekommen zu haben, wie sich eine Angestellte des Lokals mit einem Gast bezüglich der Begleichung einer Rechnung stritt. Er habe sich zur Unterstützung eingeschaltet. Ein 35-Jährige schlug ihm daraufhin mit einer Whiskyflasche auf den Kopf. Der Hagener habe deshalb einen Stuhl genommen und ihn in Richtung des Angreifers geworfen. Es entstand ein Handgemenge.

Der 35-Jährige gab hingegen an zuerst geschlagen worden zu sein - er habe sich deshalb lediglich gewehrt. Eine weitere Frau (36 Jahre alt) sowie ein Zeuge schilderten, dass die 36-Jährige von dem 25-Jährigen mit dem Stuhl auf den Kopf geschlagen wurde. Zuvor habe er sie massiv beleidigt. Der 35-Jährige sei deshalb lediglich eingeschritten und dann angegriffen worden.

Beide Männer hatten jeweils einen Atemalkoholwert von über 1 Promille. Die Ermittlungen zur Auseinandersetzung und gegenseitigen Körperverletzung dauern an. (arn)

